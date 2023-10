Si rafforza l'alleanza tra Emilia-Romagna e Catalogna

Dopo l'accordo di luglio 2022 firmato a Barcellona, si rafforza la collaborazione tra Emilia-Romagna e Catalogna per rispondere alle sfide della sostenibilità e della transizione digitale. Oggi, nella sede della Regione a Bologna, si è svolto l'incontro tra i presidenti Stefano Bonaccini e Aragonès i Garcia per proseguire il lavoro.

Il bilaterale ha approfondito le linee d'azione comuni, condividendo i punti di forza nel campo dell'innovazione, per migliorare il rapporto tra istituzioni e cittadini attraverso la trasformazione digitale della pubblica amministrazione locale, per il contrasto ai cambiamenti climatici e per politiche sanitarie centrate su prevenzione e medicina del territorio.

"Sono due regioni molto simili, le locomotive dell'Italia e della Spagna, con una forte vocazione a lavorare insieme ad altre regioni d'Europa e del mondo - ha sottolineato il presidente Bonaccini - Dobbiamo far circolare nuove idee e condividere le migliori esperienze".

Tra i filoni chiave dell'alleanza, il cambiamento climatico, la tutela del suolo, la divulgazione delle conoscenze geologiche: "Ai negazionisti del cambiamento climatico, basterebbe far vedere i danni che l'ultima alluvione ha provocato in Romagna e nel Bolognese - ha spiegato Bonaccini - Sappiamo che le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, il super computer potranno dare un grande contributo anche a prevenire e predire questi fenomeni".

L'alleanza punta a sperimentare soluzioni innovative: "Pensiamo solo alla possibile collaborazione fra il Tecnopolo di Bologna e il Centro di Supercalcolo di Barcellona", ha concluso il presidente dell'Emilia-Romagna.

"Una collaborazione molto positiva - ha aggiunto il presidente della Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès i Garcia - Con il presidente Bonaccini condividiamo la stessa idea di progresso; è un onore collaborare con governi progressisti come quello dell'Emilia-Romagna".

Oggi la delegazione catalana ha visitato il Tecnopolo di Bologna; domani in programma, tra gli altri, l'incontro con il rettore dell'Alma Mater Molari e la visita al Policlinico Sant'Orsola.



