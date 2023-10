Salute: al via lunedì la vaccinazione antinfluenzale in E-R

Al via, lunedì, la vaccinazione antinfluenzale, in Emilia-Romagna. Sono a disposizione un milione di dosi, che potranno aumentare fino a 1 milione e 200 mila con l'obiettivo, spiega la Regione, "di rafforzare l'offerta per le persone ad alto rischio di tutte le età e aumentare la copertura nel personale sanitario e nei bambini con patologie".

Lo scorso anno la campagna per la vaccinazione antinfluenzale partì il 24 ottobre. Confermata la possibilità di co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con quello anti-pneumococcico o antiCovid-19 mentre si aggiunge - grazie all'accordo sottoscritto tra Regione e Organizzazione sindacale di categoria - la possibilità di vaccinare da parte dei Pediatri di libera scelta, in modo volontario, considerando che il ministero della Salute ha inserito i bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni nelle categorie a cui deve essere garantita la gratuità della vaccinazione.

"Il servizio sanitario regionale - osserva l'assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini - è pronto per la campagna antinfluenzale, e al tempo stesso per continuare a vaccinare contro il Covid 19. Ringraziamo tutti coloro che fanno parte di questa complessa macchina organizzativa, a partire dal personale sanitario, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i farmacisti. È fondamentale proteggere i più fragili, le persone anziane, i malati cronici, ma anche i bambini a rischio di complicanze per la presenza di patologie. Altrettanto importante - chiosa - è la vaccinazione del personale sanitario, per ridurre il rischio di trasmissione dell'infezione nelle comunità e garantire la sostenibilità del servizio sanitario regionale durante l'epidemia".

A somministrare il vaccino saranno i medici di medicina generale aderenti alla campagna 2023-2024, i servizi di Igiene e sanità Pubblica, i servizi di Pediatria di Comunità, i pediatri di libera scelta; le farmacie convenzionate aderenti al progetto vaccinazioni antinfluenzali, che continueranno anche a vaccinare contro il Covid-19.



