Pulisce betoniera che si aziona, muore operaio nel Cesenate

Ennesimo morto sul lavoro a Cesena. A sole 24 ore dalla tragedia in un'azienda agricola di Gambettola, nel tardo pomeriggio di ieri ha perso la vita un operaio moldavo di 56 anni al lavoro nell'azienda edile Bissoni nella frazione cesenate di Pievesestina. Secondo una prima e parziale ricostruzione da parte dei carabinieri intervenuti, l'operaio era impegnato nella pulizia interna di una grossa betoniera. Già alcune volte era entrato e uscito dalla macchina operatrice. Ma all'improvviso, mentre il 56enne era all'interno, la betoniera si è messa in moto, travolgendolo. La sua morte sarebbe stata istantanea. Il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che costatare il decesso e recuperare la salma, che si trova ora a disposizione della magistratura.

