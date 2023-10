Motociclista muore in un incidente nel Modenese

Un motociclista di 55 anni ha perso la vita intorno alle 7 di questa mattina in un incidente stradale che è avvenuto nella frazione di Sozzigalli, comune di Soliera, in provincia di Modena. La sua moto si è scontrata con l'auto condotta da una donna, portata in ospedale per accertamenti ma non in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e i sanitari del 118. All'arrivo dell'ambulanza però il motociclista era già morto.



