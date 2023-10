Meis, Festa del libro ebraico ci sarà ma senza celebrazioni

Il Meis, Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah, lo ha annunciato ieri e lo conferma sul web: la Festa del libro ebraico, rassegna letteraria in programma a Ferrara dal 12 al 15 ottobre e giunta alla 14/a edizione, si farà. "Quello che stiamo vivendo con apprensione in questi giorni - sottolinea il Meis - non ci permetterà di festeggiare, ma abbiamo deciso di mantenere il nostro appuntamento per perseguire i valori della cultura, del dialogo e dell'educazione e garantire a tutti uno spazio di scambio e crescita personale. Speriamo di vedervi numerosi".

La rassegna dedicata al Libro Ebraico è uno dei principali eventi culturali ideato e organizzato dal Meis: attraverso presentazioni di libri, incontri, performance live, workshop e concerti nella propria sede, il festival letterario ha permesso a migliaia di persone di entrare in contatto con la ricchezza culturale dell'ebraismo e si è confermato un appuntamento fisso per la città di Ferrara. Sono stati protagonisti delle passate edizioni ospiti internazionali del calibro di Abraham B.

Yehoshua, David Grossman, Eshkol Nevo, Joshua Cohen, Igiaba Scego, Eike Schmidt e Christian Greco. Il tema scelto quest'anno è La Storia, le storie: sul palco del Meis si alterneranno storici, romanzieri, psicologi, giornalisti e direttori di musei, che racconteranno l'intreccio tra la grande Storia e le vite individuali con pagine tutte da sfogliare.

Si comincerà proprio parlando dei musei e delle affascinanti storie che si nascondono dietro le loro collezioni, ma si discuterà anche con gli studenti delle tappe della Shoah italiana in occasione dell'80/o anniversario della razzia del ghetto di Roma del 16 ottobre 1943, si ripercorreranno le geste di Gracia Nesi, una delle donne più celebri del Rinascimento ebraico europeo, per chiudere con il romanzo di Cinzia Leone Vieni tu giorno nella notte (Mondadori), la toccante vicenda di una famiglia stravolta dalle conseguenze di un attacco terroristico a Tel Aviv. Tra gli ospiti di questa edizione anche Edgarda Ferri, Paolo Salom, Ruben Bondì, Micol Sarfatti, Alfonsina Russo, Marcello Simoni e Francesca Cappelletti.





