L'ensemble Aquae Sonus Resonantia in concerto a Bologna

Dopo il disastroso incendio dell'11 settembre scorso che ha danneggiato il tetto della Chiesa dei Santi Cosma e Damiano di Bologna, un concentrato di arte e storia a pochi passi dalla Basilica dei Servi e da Piazza Aldrovandi, la Società bolognese per la Musica Antica, che proprio in quel luogo teneva da molti anni un'interessantissima rassegna concertistica, riprende l'attività grazie all'ospitalità del MagazzinoArtiSceniche, sulla stessa via Quadri a pochi metri dalla chiesa.

Così, sabato prossimo, 14 ottobre alle 18, l'ensemble veneziano di musica barocca Aquae Sonus Resonantia inugura l'attività autunnale della SBMA con un concerto dedicato a musiche Haendel, Telemann e Bellinzani. L'ensemble Aquae Sonus Resonantia (Enzo Caroli, flauto traversiere; Marco Rosa Salva, flauto dolce; Alberto Casarin, viola da gamba; Dario Pisasale, tiorba; Noriko Fujimoto, clavicembalo) è nato dall'incontro di musicisti di formazione veneziana, che hanno in comune l'interesse e la passione per la musica barocca, nell'esecuzione dei cui brani dominano i passaggi di grande virtuosismo strumentale, l'uso del contrappunto e della fuga, oltre ad un ampio senso dell'improvvisazione.

La mini rassegna concertistica prosegue il 21 ottobre (stessa ora estesso luogo) con un altro ensemble speciliazzato in esecuzioni di musica antica con strumenti d'epoca, l'Accademia del Begado, impegnato nel Quinto concerto Brandeburghese di Bach e in composizioni di Torelli, Vivaldi e Telemann. I due concerti, il cui ingresso è ad offerta libera, saranno anche occasione per sostenere la ricostruzione del tetto della chiesa.



