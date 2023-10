Israele: Prefetto, a Bologna sicurezza rafforzata

Rafforzare la sicurezza nella città di Bologna, anche tenendo conto del conflitto scoppiato in Israele. È questo il tema al centro del comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica che si è tenuto questa mattina in Prefettura nel capoluogo emiliano. "Il momento è molto delicato perché dopo l'attacco terroristico avvenuto in Israele" sono aumentate "le esigenze di tutela" delle sedi dei luoghi di culto, associazioni e istituzioni ebraiche a Bologna, ha detto il prefetto Attilio Visconti.

"Il ministero ha disposto l'incremento di 15 militari in più per Strade Sicure a Bologna", ha aggiunto il prefetto Visconti sottolineando come "l'ulteriore presenza dell'esercito ci deve tranquillizzare, mentre le forze dell'ordine continuano a presidiare gli obiettivi sensibili Israeliani sul nostro territorio". In particolare, tra situazioni che verranno monitorate dalle forze dell'ordine anche "le manifestazioni che sono state già organizzate, una oggi pomeriggio e una sabato, sia di coloro che non condividono al guerra, ma anche di coloro che sostengono la causa palestinese". L'obiettivo, spiega il prefetto, è che "queste manifestazioni non si traducano in guerriglia. La nostra preoccupazione, e stiamo lavorando da giorni su questo fronte, è proprio questa".



