Intelligenza artificiale tra fantascienza e opportunità

Percezione dell'opinione pubblica, necessità di formazione e nuove opportunità generate dalle applicazioni di intelligenza artificiale: sono alcuni dei temi emersi nell'ambito di un dialogo tra esperti in occasione di una proiezione speciale di 'The Creator' che si è svolta nei giorni scorsi a Milano in collaborazione con Wmf - We Make Future.

Assaggio del dibattito e degli approfondimenti che saranno proposti all'AI Festival che Wmf organizza per i prossimi 14 e 15 febbraio alla fiera MiCo di Milano.

Tra i relatori dell'evento per The Creator, moderati da Cosmano Lombardo, fondatore e ceo di Search On Media Group e ideatore del Wmf, c'era Riccardo Zecchina, direttore del dipartimento di Computing Science dell'Università Bocconi di Milano, che ha posto l'urgenza di ulteriori ricorse di calcolo per "addestrare" le macchine ad avvicinarsi a ciò che solo la fantascienza per ora mostra.

Sul palco anche Silvia Andreani, di Ipsos, che ha introdotto invece la percezione dell'AI da parte dell'opinione pubblica evidenziando in particolare quattro temi emersi dalle ricerche effettuate a livello globale: conoscenza, emozioni, fiducia e prospettive future.

Dalle ricerche emerge come molti comprendano cosa sia l'intelligenza artificiale ma in pochi conoscano i contesti di applicazione. L'opinione pubblica è poi sostanzialmente spaccata tra interesse ed eccitazione e ansia/preoccupazione sull'argomento. Viene giudicata cruciale la fiducia nell'uso dei dati personali, mentre per molti l'AI non ha ancora un impatto significativo sulla propria vita. Opinioni che, ha sottolineato Andreani, indicano l'importanza di educare e formare sull'argomento, nonché di comunicare in modo efficace gli aspetti positivi dell'AI e affrontare concretamente le preoccupazioni legate all'etica e alla sicurezza.

A porre l'accento su una delle tante possibili applicazioni delle tecnologie di intelligenza artificiale è stato Giorgio Taverniti, capo Seo & AI Tech di Search On Media Group. Il caso portato sul palco è stato quello del mondo dei creator che possono sfruttare l'AI per ottimizzare i loro processi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA