I Rammstein alla Rcf Arena di Reggio Emilia il 21 luglio

I Rammstein si esibiranno alla Rcf Arena di Reggio Emilia il 21 luglio 2024. Sarà l'unica data italiana del tour europeo della band tedesca di industrial metal.

Il primo concerto del gruppo musicale di Berlino partirà l'11 maggio da Praga. Poi seguiranno Dresda il 15 e 16 maggio, Belgrado il 24 maggio, Atene il 30 maggio, il 5 giugno a San Sebastian, l'8 luglio a Marsiglia, l'11 luglio a Barcellona, il 15 giugno a Lione, il 18 luglio a Nimega (Olanda). E poi ancora il 23 giugno a Dublino, il 27 giugno a Ostenda, il 5 luglio a Copenhagen, il 17 e 18 luglio a Klagenfurt e domenica 21 luglio al campovolo di Reggio Emilia. La tournée si concluderà a Gelsenkirchen, Germania, con due date, in calendario il 26 e 27 luglio.

I biglietti saranno in vendita in prelazione per gli iscritti a Lifad (il fan club ufficiale della band) dalle 11 del 16 ottobre su Ticketone e in prevendita generale sulla stessa piattaforma dalle 11 del 18 ottobre.



