A Bologna nasce l'Alleanza per le Transizioni Giuste

Da Bologna nasce l'Alleanza per le Transizioni Giuste che vede il Comune, la Fondazione Feltrinelli e l'Arci nazionale lavorare fianco a fianco per favorire il cambiamento e immaginare risposte concrete per le sfide del futuro. Soluzioni e idee che verranno condivise sul sito della nuova rete civica nazionale.

"Da Bologna vogliamo metterci a disposizione per affrontare alcune crisi che sono in atto, tra cui quella industriale", spiega il sindaco Matteo Lepore. "A Bologna abbiamo i casi della Marelli, della Perla e della Saeco, tutte transizioni industriali, posti di lavoro che si rischiano di perdere, ma anche la possibilità di riconvertire e trovare soluzioni", aggiunge Lepore. "Gestire la transizione in ambito industriale, di fronte alle questioni dell'energia e dell'ambiente, è un dovere che il nostro Paese deve portare avanti" e "i progetti che possono gemmare da Bologna possono fiorire anche in altre città", sottolinea il sindaco.

Fondazione Feltrinelli partecipa all'Alleanza "per un senso di responsabilità del mondo accademico e della cultura" che mettendosi "in rete con politica, economia" possono "costruire i presupposti di una transizione che non si conclami come ingiusta, ma si proponga come giusta e stia dalla parte dei cittadini", ha sottolineato Massimo Tarantino, direttore della Fondazione Feltrinelli. Bologna, grazie all'azione comune del mondo accademico, della ricerca e dell'amministrazione, "può rappresentare un modello", conclude.

Entusiasta della nuova sfida è anche il vice presidente di Arci, Raffaele Bollini. "Sappiamo molto bene quale sia la situazione nel nostro Paese attraverso i nostri sportelli e sappiamo quali saranno le conseguenze che le transizioni e le scelte di politica economica e sociale fatte negli ultimi anni, e in particolare nell'ultimo anno, potranno avere" su tanti cittadini.

Una prima azione per rafforzare l'Alleanza sarà il Forum delle Transizioni Giuste che si terrà l'11 e il 12 novembre in Salaborsa a Bologna.



