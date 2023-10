Sindaco Reggio Emilia, propongo cittadinanza onoraria a Zucchero

"Cittadinanza onoraria a Zucchero Fornaciari". È la proposta che il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi lancerà stasera in commissione consiliare, come riporta una nota del Comune.

"Sono in contatto ormai da diversi mesi con un gruppo di cittadini di Roncocesi (frazione reggiana dov'è cresciuto il cantante, ndr) - afferma il primo cittadino - che stanno raccogliendo firme in tal senso. Ritengo di dare seguito a questa loro iniziativa proponendo per Zucchero, che a Reggio è nato ed è cresciuto, la cittadinanza onoraria".

Dopo la proposta, la procedura prevede un passaggio in giunta e poi in Consiglio Comunale. "Sugar è un artista di valore internazionale che ha sempre messo in risalto, nella attività musicale che lo ha visto eccellere, il grande amore che lo lega alla sua e nostra terra, le tradizioni familiari, i rapporti con amici e vicini di casa, il dialetto e un certo modo di essere reggiani in cui tutti ci riconosciamo - prosegue il sindaco Vecchi - Quella di Zucchero è una vicenda esemplare: partito dalla piccola frazione di Roncocesi si è esibito nei più importanti palcoscenici del mondo. I due straordinari concerti di pochi mesi or sono, per i 40 anni di carriera, sono stati il suggello di una bellissima storia reggiana, fatta di umanità e di successo. Credo che saremo felici di poterlo riabbracciare al più presto per conferirgli la cittadinanza onoraria e confido in un pronunciamento unanime in Sala del Tricolore".



