Scontro tra auto e bici a Cesena, muore ciclista

Incidente stradale mortale in mattinata, attorno alle 10.30, a Cesena nei pressi dello stadio Manuzzi. Un ciclista ultrasettantenne è morto a seguito di uno scontro con una autovettura, una Polo, con al volante un 60enne del posto. Il ciclista stava procedendo quando, per cause ancora da chiarire è entrato in collisione con l'auto. La violenza dell'urto ha catapultato l'anziano contro il parabrezza della Polo per poi sbalzarlo a terra. Nulla da fare per lui, i sanitari accorsi non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso per le devastanti ferite al capo subite. Sul posto la polizia locale per ricostruire la dinamica di quanto accaduto ed eventuali responsabilità.



