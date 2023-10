Mostra chiude anno decennale Cubo, museo d'impresa di Unipol

Un appuntamento di grande fascino conclude gli eventi per i dieci anni di attività di Cubo, il Museo d'Impresa del Gruppo Unipol: nelle due sedi bolognesi di Torre Unipol e di Porta Europa è in programma, dal 12 ottobre al 18 gennaio, la mostra 'Crossing. Da Klimt a Basilé, da Sironi a Bauermeister', che presenta una selezione del suo patrimonio artistico affiancata da alcune recenti acquisizioni. Il percorso, curato da Ilaria Bignotti, raccoglie 22 lavori di artisti moderni e contemporanei con l'obiettivo di rileggere il patrimonio del Museo in maniera non storicistica, evidenziando i valori che le opere condividono con la sua identità, la sua mission e i suoi messaggi fondamentali. L'itinerario di visita non terrà conto di mezzi e caratteristiche delle opere, ma si concentrerà sul loro contenuto articolandosi per nuclei di senso, valicando confini di genere e interessandosi principalmente ai temi trattati.

Il percorso espositivo, organizzato per temi, prende il via dalla Torre Unipol. Qui il visitatore troverà tre sezioni: Sperimentazione (con le opere di Mary Bauermeister, Francesca Pasquali, Scuola Napoletana, Alessandro Lupi), Empatia (Gaetano Previati e Luigi Conconi, Silvia Margaria, Angelo Marinell, Filippo De Pisis, Quayola), Confronti (Mario Sironi, Giovan Battista Langetti). In Porta Europa si dividerà in quattro sezioni: Protezione (Anna Di Prospero, Tommaso Fiscaletti), Condivisione (Jacop Ferdinand Voet, Vania Comoretti, Matilde Piazzi), Mutamento (Giacomo Costa, Ettore Frani), Visione (Gustav Klimt, Matteo Basilé, Tania Brassesco e Lazlo Passi Norberto, Ignazio Stern).

"Dieci anni di Cubo - afferma la curatrice - è un modo per tirare le fila di un percorso, è un modo per lanciare nuove sfide. È un modo per disegnare una mappa, o meglio un atlante di forme che sono approdate e anche salpate dai porti operosi del Museo; è un momento per porre ben saldi, sulla carta e negli spazi espositivi, le pietre miliari e i crocevia dei linguaggi artistici che Cubo ha accolto e contaminato con amorevole cura e protezione".



