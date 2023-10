Le mura di Bologna in una mostra a Palazzo d'Accursio

"Le mura di Bologna: un grande patrimonio da conoscere, recuperare e valorizzare" sono al centro di una mostra inaugurata nella Manica Lunga di Palazzo d'Accursio, organizzata dalla sezione locale di Italia Nostra con la collaborazione del Comitato per Bologna Storica e Artistica, con il contributo del Comune e il sostegno della Banca di Bologna. A cura di Pietro Maria Alemagna, l'iniziativa - aperta fino al 30 ottobre - illustra la storia delle varie mura della città (Selenite, di quelle del Mille, di quelle della terza cerchia e dell'ottocentesco vallo del Generale Fanti) e approfondisce la questione delle demolizioni e dei resti ancora presenti nella città. Non mancheranno esempi di modelli virtuosi di intervento in altre parti d'Italia, come Ferrara, Lucca e Roma. Due giornate di studio, sempre promosse da Italia Nostra Bologna, si terranno al Museo Archeologico il 27 ottobre e il 3 novembre sul tema "Le antiche mura a confronto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA