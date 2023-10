La cambiale di matrimonio di Rossini in scena a Bologna

Fra il 1810 e il 1812 Gioachino Rossini compose tre farse per il Teatro San Moisè di Venezia. La prima, La cambiale di matrimonio, su libretto di Gaetano Rossi, andò in scena con grande successo, con lo stesso Rossini, allora diciottenne, al cembalo, il 3 novembre 1810. La cambiale di matrimonio da qualche mese è al centro di un progetto del Dipartimento di canto e Teatro musicale del Conservatorio Martini di Bologna che, dopo essere già stato rappresentato in alcune città italiane, torna a casa domani, 11 ottobre alle 16, per una rapprsentazione semiscenica in Sala Bossi aperta al pubblico gratuitamente.

Il 16 ottobre verrà poi replicata nel teatrino settecentesco di Villa Mazzacorati, sempre a Bologna Interpretata dagli allievi dell'accademia bolognese, tutti fra i 16 e i 24 anni, l'opera rossiniana si avverrà della direzione di Elena Bakanova, la docente di canto responsabile dell'iniziativa, della regia di Tatiana Shumkova con l'accompagnamento al pianoforte di Giovanna Ceranto. Il progetto, sponsorizzato dal direttore del Conservatorio bolognese Aurelio Zarrelli, proseguirà nel 2024 con la rappresentazione di una seconda farsa rossiniana, Il signor Bruschino. La vicenda si svolge nel salotto della casa del ricco mercante inglese Tobia Mill (basso, o meglio "buffo").

Tobia promette in sposa la figlia Fanny all'americano Slook, dietro la firma di una cambiale di matrimonio. Fanny è però innamorata del giovane amico di famiglia Edoardo, che ricambia il suo amore. Quando Slook giunge entusiasta dal Canada per "ritirare la sposa" i nodi non possono che venire al pettine. La ragazza tenta di dissuadere Slook, mentre Edoardo lo minaccia.

Spaventato, Slook comunica a Mill di essere intenzionato a rinunciare all'affare e viene sfidato a duello. L'intervento dei domestici Norton e Clarina assicura il lieto fine: Slook gira la cambiale a beneficio di Edoardo e lo nomina suo erede universale, Mill benedice le nozze dei due giovani nel tripudio generale.



