Kanye West è in forse ma alla Rcf Arena si monta il palco

L'ufficialità ancora non c'è ma un concerto di Kanye West a Reggio Emilia nel mese di ottobre è più di un'ipotesi tant'è che alla Rcf Arena stanno continuando incessantemente i lavori per montare il palco. La voce di uno show last minute del noto rapper americano si era diffusa sabato pomeriggio contestualmente alla mobilitazione di gru e tecnici nel maxi spazio per eventi al Campovolo. La prima data indicata era quella del 13 ottobre, questo venerdì. Tuttavia domenica scorsa la suggestione è tramontata per evidenti difficoltà organizzative in un lasso di tempo così ridotto. Inoltre mancherebbe ancora l'accordo tra l'entourage di Kanye West e gli organizzatori italiani. La trattativa è ancora aperta ma i lavori all'arena eventi sono tuttora in corso. Due le date possibili sul tavolo: venerdì 20 o lunedì 30 ottobre. Gli enti locali preposti stanno valutando la soluzione migliore: al momento la seconda sembra essere quella più accreditata, sia per motivi di tempistiche sia a livello di ordine pubblico (soprattutto per l'impiego numerico di forze dell'ordine) dato che il 19 prefettura e questura dovranno gestire il match di Serie A al Mapei Stadium fra Sassuolo e Lazio. Lo show di Kanye West potrebbe portare a Reggio Emilia 80-100 mila persone. L'artista tornerebbe a salire su un palco italiano dopo che ad agosto è stato ospite al Circo Massimo a Roma alla prima mondiale di Utopia di Travis Scott.

