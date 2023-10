Il fiume Po come a fine estate, in arrivo pioggia e freddo

Il fiume Po con picchi di 30-32 gradi e disponibilità d'acqua in calo, anche se comunque in linea coi valori del periodo, insomma in un quadro da fine estate nonostante l'autunno inoltrato. Situazione destinata a cambiare nei prossimi giorni, coi mutamenti meteo in arrivo, con l'attesa di un progressivo calo delle temperature e un ritorno delle piogge tra il weekend e l'inizio della settimana prossima. A scattare la fotografia è l'Autorità distrettuale-Mase che giudica la condizione del bacino "nella norma" in tutte le sezioni principali del Po. Quanto ai grandi laghi, i volumi invasati risultano sono superiori rispetto alla media di riferimento, con una tendenza costante per quanto riguarda l'altezza idrometrica del Lago Maggiore, del Lago d'Idro e del Lago di Garda, mentre in diminuzione per quanto concerne il Lago di Como e il Lago d'Iseo. Le portate sono prossime o inferiori ai valori medi di riferimento. Complessivamente non c'è dunque allarme siccità.

