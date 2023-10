Il Chaos String Quartet a Bologna per Conoscere la musica

Torna ad esibirsi sotto le Due Torri uno dei giovani quartetti più in vista del momento, il Chaos String Quartet, reduce dalla vittoria del primo premio al Concorso di Bad Tölz e dalla nomina nella Bbc New Generation Artists per il biennio 2023-2025. Il Chaos String Quartet si potrà riascoltare l'11 ottobre alle 21 nella Sala Biagi (in via Santo Stefano 119) per la stagione dell'Associazione "Conoscere la Musica" di Bologna in un programma che comprende il Quartetto N. 8 in fa maggiore di Mozart, la Suite Lirica di Alban Berg e il Quartetto N. 14 in re minore "La Morte e la Fanciulla" di Franz Schubert.

Fondato in Austria nel 2019 dalla violinista ungaro-tedesca Susanne Schäffer, dalla violinista di origine ungherese Eszter Kruchió, dalla violista bolognese Sara Marzadori e dal violoncellista olandese Bas Jongen, il Chaos String Quartet recenti si è esibito con grande successo al Davos Festival, al Ravenna Festival, al Festival del Quartetto di Firenze, e ha debuttato al Musikverein di Vienna e alla Elbphilharmonie di Amburgo. Di grande impatto emotivo, il programma della serata bolognese del Chaos, all'ottavo Quartetto mozartiano e al brano berghiano, fa seguire il celeberrimo quartetto "La morte e la Fanciulla", uno dei più grandi capolavori per quartetto d'archi, composto da Schubert nel 1824 e pubblicato postumo nel 1831. Il brano, ha goduto sempre di grande popolarità, soprattutto per il secondo tempo, il mirabile Andante con variazioni sul tema liederistico già utilizzato nel febbraio del 1817, e su testo del poeta tedesco Matthias Claudius, Der Tod un das Mädchen, (La morte e la fanciulla), che ha dato poi il titolo all'intera composizione. Un pensiero di rassegnata tristezza grava sul tema principale della variazione, indicato da Schubert con queste parole pronunciate dal personaggio simbolico della morte, consolatrice di ogni umano affanno: "Non aver paura, non ti faccio male. Riposerai dolcemente sulle mie braccia".



