A Bologna 'roBOt#14', tra musica elettronica e arti digitali

Bologna ospita dal 12 al 14 ottobre la quattordicesima edizione di roBOt #14, festival internazionale di musica elettronica e arti digitali. Le realtà più rappresentative del suono elettronico e d'avanguardia internazionale, al di là delle geografie e dei linguaggi, attraverseranno la città con concerti, performance, screening ed eventi di confronto e formazione: dagli spazi post-industriali di DumBo e Tpo fino al cuore della città, con Palazzo Re Enzo, l'Oratorio di San Filippo Neri e il Teatro San Leonardo. "Nuove alleanze per la dissidanza" è il titolo del Manifesto dell'edizione 2023, che evoca il senso politico, la necessità sociale del dancefloor, luogo non solo dell'intrattenimento, ma anche spazio dove si sedimenta, nuovamente, il bisogno di comunità. Si balla per stare insieme e per resistere perché, come scrive l'autore del manifesto Enrico Petrilli, "la musica elettronica è ancora capace di essere una tecnologia per la sovversione sonica del corpo". Robot #14 è caratterizzato, sotto la direzione artistica di Marco Ligurgo, dalla presenza di personalità che hanno definito l'identità stessa della club culture, come il "maestro" di Detroit Jeff Mills, considerato uno dei pionieri della techno più pura e minimalista, e di artiste che hanno fatto della "resistenza" il proprio segno identitario, come Sama' Abdulhadi, capace di portare la Palestina sulla mappa della musica elettronica e dell'edonismo dance globale. Nel ricco programma anche Amnesia Scanner, duo di musica elettronica finlandese; il produttore e dj inglese Clark, che presenterà il nuovo album 'Sus Dog'; il compositore Tim Hecker, nome di culto della musica elettronica sperimentale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA