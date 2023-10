Schlein, La Perla è il vero Made in Italy

"Queste lavoratrici non possono pagare sulla loro pelle la mancanza di politiche industriali di questa proprietà ma anche del Paese e del governo italiano.

Questo è il vero Made in Italy". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, che questa mattina ha preso parte al presidio di dipendenti di La Perla, che ogni giorno in pausa pranzo organizzano un presidio di fronte allo stabilimento per chiedere chiarezza sul futuro della storica azienda bolognese ceh al momento è ferma per mancanza di investimenti da parte della proprietà, il fondo olandese Tennor.

"Il messaggio è molto chiaro: non possiamo lasciare sole queste lavoratrici - aggiunge Schlein - questo è uno stabilimento eccellenza del vero Made in Italy. Bisogna trovare una soluzione non si può lasciare spazio alla speculazione finanziaria". Per la segretaria del pd, inoltre, il Mimit deve convocare in tempi brevi un tavolo per garantire "un futuro per questo prezioso stabilimento di una filiera fondamentale e strategica per l'Italia. La proprietà si era presa l'impegno di fare un piano industriale, ma non abbiamo ancora visto investitori seri" e i dipendenti non sanno nemmeno se riceveranno lo stipendio."Questo non è accettabile - conclude Schlein - il Pd è al fianco di queste lavoratrici per dare loro forza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA