Premio del Ravenna Nightmare Film Fest ad Alex Infascelli

È stato assegnato al regista e sceneggiatore Alex Infascelli, che annovera tra le sue esperienze anche un passato da musicista, il premio Medaglia al Valore 2023 del Ravenna Nightmare film fest-The dark side of the movies, in programma l'11 novembre e poi dal 14 al 18 al Palacongressi della città romagnola e online su Nightmare Legacy-MYmovies One.

Il festival, alla 21/a edizione, indaga sul lato più oscuro del cinema e anche quest'anno porta sul grande schermo anteprime, cortometraggi e film adatti per qualsiasi età. La Medaglia al Valore vuole rendere omaggio ai registi e alle registe che hanno contribuito alla ricerca e alla sperimentazione narrativa, addentrandosi in nuovi e originali percorsi.

Negli anni sono già stati premiati registi cult come Liliana Cavani, Manetti Bros e Roberto De Feo. Infascelli è arrivato al grande pubblico con Almost Blue, tratto da un romanzo di Carlo Lucarelli, con cui ha vinto nel 2001 il David di Donatello come miglior regista esordiente, premio riconfermato nel 2016 con il documentario Stanley and US. Negli Stati Uniti ha lavorato come aiuto regista di video per Kiss, Pearl Jam, Nirvana, Prince, Michael Jackson.



