Opere dal mondo, mosaicisti di 17 Paesi in mostra a Ravenna

'Opere dal mondo, la luce del nero e dell'oro' è il tema della mostra che aprirà sabato 14 ottobre ai Chiostri Francescani di Ravenna, promossa dal Comune e dall'Associazione internazionale mosaicisti contemporanei (Aimc). Il progetto espositivo, visibile fino al 14 gennaio, si inserisce nell'ambito dell'ottava Biennale di Mosaico Contemporaneo e vede l'esposizione di 31 opere in mosaico, che rendono omaggio ad Alberto Burri, di artisti provenienti da 17 Paesi.

Un'occasione per centinaia di mosaicisti da molte parti del mondo di incontrarsi a Ravenna, grazie ai soci dell'Aimc che ha iscritti da 43 Paesi.

Al bando per la scelta degli artisti hanno partecipato 57 mosaicisti da 19 Paesi: la commissione esaminatrice, presieduta da Roberto Cantagalli, ha dato valore all'originalità nella realizzazione artistica e alla qualità tecnica dell'esecuzione.

Questa rassegna internazionale offre infatti la possibilità di esplorare e valutare le espressioni artistiche dei soci Aimc, i quali adottano svariate tecniche e materiali che caratterizzano il fare mosaico oggi.



