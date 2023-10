Il Quartetto Vanvitelli in concerto al Bologna Festival

L'Oratorio di San Filippo Neri torna ad ospitare, martedì 10 ottobre alle 20.30, la rassegna Il Nuovo, l'Antico di Bologna Festival con un concerto del Quartetto Vanvitelli. L'ensemble, che si distingue sulla scena concertistica odierna per l'originalità della sua formazione che riunisce violino, arciliuto, violoncello e clavicembalo, è nato nel 2017 ed è formato da Gian Andrea Guerra, Mauro Pinciaroli, Nicola Brovelli e Luigi Accardo.

In un brevissimo arco di tempo il Quartetto Vanvitelli è riuscito a conquistare una forte e precisa identità anche grazie ad una accuratissima scelta del repertorio che predilige i compositori di scuola napoletana attivi e rinomati nell'Europa del Settecento. Dopo aver concentrato la propria attenzione su Michele Mascitti, violinista chietino divenuto celeberrimo a Parigi, il Quartetto si è dedicato alla riscoperta di Giuseppe Agus, violinista sardo di formazione partenopea, vissuto per molti anni tra Londra e Parigi. Il programma dela serata bolognese, "Napoli e l'Europa", comprende le Sonate in re minore K.89 e in sol maggiore K.91 di Domenico Scarlatti, le Sonate in la maggiore op.I n.1, in si bemolle maggiore op.I n.2 e in sol maggiore op.I n.4 di Giuseppe Agus, le Sonate a violino solo e basso in la minore op.9 n.6 e a violino solo e basso in sol minore op.8 n.5 di Michele Mascitti.



