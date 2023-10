Frankenstein (a love story) inaugura stagione Arena del Sole

Mentre pare avviarsi a soluzione la vertenza di alcuni lavoratori, precari dal 2014, del Teatro Arena del Sole di Bologna ("spero che si giunga a una soluzione positiva già in settimana, ma non posso scendere in dettagli essendo ancora in corso la trattativa", ha detto il direttore di Emilia Romagna Teatro, Valter Malosti), il teatro di via Indipendenza inaugura la stagione 2023/24 con lo spettacolo "Frankenstein (a love story)", portato in scena in prima assoluta dalla compagnia riminese Motus il 13 e 14 ottobre prossimi.

"Si tratta di un atto simbolico e coraggioso che il 'nuovo teatro' apra la nostra stagione. Un titolo che abbiamo aiutato a realizzare", ha poi detto Malosti. Diretto da Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande, i fondatori nel 1991 di Motus, Frankenstein vedrà in scena, insieme allo stesso Casagrande, le attrici Silvia Calderoni e Alexia Sarantopoulou. Attiva a livello internazionale, Motus ha sempre lavorato sulle più aspre contraddizioni del presente: "Il tema della mostruosità e della diversità del corpo è sempre stato presente nei nostri spettacoli - ha spiegato Daniela Nicolò alla presentazione del progetto -. Il romanzo Frankenstein è stato scritto nel 1818 da Mary Shelley quando aveva solo 19 anni, è già questa è la prima mostruosità se si pensa all'epoca. Non a caso doveva essere pubblicato col nome del marito. Nella creazione dello spettacolo - ha detto ancora Nicolò - siamo partiti proprio dalla vita di Shelley, mettendo in scena la scrittrice stessa".

La figura del mostro che non ha nome viene fatta rivivere al femminile, la creatura appunto, interpretata però da un uomo, Casagrande, che in questa occasione torna a calcare il palcoscenico dopo 20 anni. La linea drammaturgica, scritta da Ilenia Caleo ibridando vari linguaggi, attraverso l'interpretazione di 2 attrici e un attore "sviluppa profonde solitudini come una sorta di battello che va". "Frankenstein (a love story)" fa parte di un più ampio progetto che nel 2024 dovrebbe approdare alla realizzazione di un film, "Frankenstein (a history of hate)", realizzando così un dittico che gli autori sperano poi di rappresentare assieme.



