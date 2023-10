Due minori arrestati con l'accusa violenza sessuale a Bologna

Due minorenni di origine tunisina sono stati arrestati a Bologna dalla Polizia con l'accusa violenza sessuale e tentata rapina. Sono accusati di avere aggredito, sabato notte, una ragazza poco più che ventenne che stava rientrando a casa in zona Murri. Dopo averla avvicinata e dopo un tentativo di strapparle di mano la borsa, l'avrebbero buttata a terra e molestata. Il passaggio di alcune auto ha costretto i due giovani a desistere e ad allontanarsi.

Gli agenti, sulla base delle descrizioni fatte dalla vittima, li hanno rintracciati qualche minuto più tardi, poco lontano. A inizio ottobre, sempre a Bologna, altri due minori erano stati arrestati per una aggressione a sfondo sessuale avvenuta in zona universitaria.



