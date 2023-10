Covid:Donini, non c'è emergenza scuola ma non si abbassa guardia

"Pur a fronte di un aumento dei casi di Covid e anche dei conseguenti ricoveri non vediamo, però, gravità come durante le ondata del 2020-2021". Così l'assessore regionale alle Politiche per la Salute dell'Emilia-Romagna, Raffaele Donini replicando ad una interrogazione del Pd riguardo la situazione dei contagi Covid nelle scuole emiliano-romagnole.

"Siamo ancora all'interno del posizionamento del Ministero della Salute e dell'Organizzazione mondiale della Sanità - osserva - per cui siamo in una situazione endemica, ma non abbassiamo la guardia e portiamo avanti il monitoraggio dei casi Covid, non c'è aumento esponenziale e le fasce d'età 0-18 sono le meno colpite. L'Emilia-Romagna partecipa, insieme ad altre quattro Regioni al tavolo Covid. Inoltre - conclude Donini - il ministero non ha più avanzato circolari sul tema Covid e non ha dato disposizioni per i sintomatici positivi a scuola".



