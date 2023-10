Camion va a fuoco sull'A14 a Bologna

Un mezzo pesante ha preso fuoco verso mezzogiorno nel nodo autostradale di Bologna, nel raccordo fra la A1 a Casalecchio di Reno e il bivio con la A14. A incendiarsi è stata la cabina di guida di un'autocisterna carica di Gpl, il cui conducente è riuscito a mettersi in salvo.

L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere rapidamente l'incendio e di evitare che raggiungesse la cisterna, con il potenziale rischio di una esplosione. Durante l'intervento dei soccorritori, è stata disposta la chiusura del tratto autostradale e anche della tangenziale, tra Bologna Casalecchio e lo svincolo 3 'Ramo Verde' in direzione Bologna, riaperti intorno alle 14. La chiusura ha provocato code e rallentamenti anche nella viabilità ordinaria in zona Borgo Panigale.

Il fatto è avvenuto in prossimità del tratto dove, il 6 agosto 2018, si verificò la violenta esplosione di un camion carico di Gpl in seguito a un tamponamento. Lo scoppio causò il parziale crollo del viadotto sottostante, due morti, oltre 100 feriti e danni pesantissimi a case e attività commerciali della zona.



