Baccanale a Imola, 'mediterraneo' è il tema dell'edizione 2023

Dal 21 ottobre al 12 novembre, con un'anticipazione il 20 ottobre, a Imola torna il Baccanale, rassegna culturale ed enogastronomica organizzata dal Comune da oltre trent'anni - con il patrocinio del ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna - che animerà la città con un calendario di eventi ispirati al tema 'mediterraneo'.

Ben 38 tra ristoranti e pubblici esercizi imolesi e del circondario hanno aderito all'iniziativa; inoltre la partecipazione di associazioni e aziende ha permesso di realizzare un programma con circa 110 eventi. Il Baccanale si avvale anche del contributo della Città Metropolitana di Bologna, nell'ambito del Programma Turistico di Promozione Locale. Inaugurazione sabato 21 ottobre, alle 17.30, nell'inedita cornice del Museo Checco Costa dell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, alla presenza tra gli altri dell'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, del sindaco Marco Panieri e del professor Massimo Montanari dell'Università di Bologna, tra i massimi esperti di storia dell'alimentazione e curatore della mostra "Gusto! Gli italiani a tavola. 1970-2050", visitabile per tutta la durata della manifestazione nella Sala del Museo. La mostra è nata nell'ambito di uno dei più interessanti esperimenti culturali del Paese, l'M9-Museo del '900 di Mestre, e rappresenta un ideale viaggio alla scoperta della gastronomia tra passato, presente e futuro, tra ricerca scientifica, cultura pop, gioco e indagine critica. Il premio "Garganello d'Oro per la promozione della cultura del cibo", assegnato ogni anno a personaggi che si distinguono nell'ambito della cultura gastronomica, sarà conferito all'illustratore scelto per rappresentare il Baccanale, lo street artist Cibo, al secolo Pier Paolo Spinazze'. E ancora, al centro di Piazza Matteotti sarà allestito un punto incontri, l'Isola del Gusto, che per quattro weekend ospiterà talk, incontri, show-cooking e laboratori a tema, mentre l'ultimo weekend coinciderà con il "Banco di assaggio dei vini e dei prodotti agroalimentari dell'Imolese", alla 29/a edizione, e con la 13/a edizione di "Olimola, con presentazioni e degustazioni.





