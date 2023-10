A Cervia i 20 anni di Vip, la federazione di Clownterapia

Raduno a Cervia, nel Ravennate, per Vip-ViviamoInPositivo la principale federazione di Clownterapia d'italia. In occasione dei suoi 20 anni, l'organizzazione - costituita unicamente da volontari - si riunirà nella cittadina romagnola dal 13 al 15 ottobre prossimi dove arriveranno 1.000 clown per discutere in assise, intitolata 'A 20 anni puoi!' ,su quanto fatto finora e sui progetti ancora da realizzare.

Nella tre giorni cervese ci sarà spazio per workshop formativi, giochi, serate danzanti, un concerto all'alba sulla spiaggia, un convegno conclusivo che ripercorrerà la storia di Vip che collega e coordina 71 associazioni locali in cui operano circa di 4.200 volontari clown che prestano regolarmente servizio in oltre 200 strutture ospedaliere e sanitarie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA