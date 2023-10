A Bologna una "piazza per l'innovazione"

Nasce a Bologna la piazza dell'innovazione. Si tratta di una piattaforma che ha l'obiettivo di trasformare tutta l'area metropolitana bolognese in uno dei più importanti centri innovativi del Paese e luoghi tra i più attrattivi d'Europa per fare impresa. Il progetto si chiama Bis (Bologna innovation square) ed è stato presentato questa mattina dal sindaco Matteo Lepore, in piazza Liber Paradisus all'interno di uno spazio già adibito a coworking per startup e che ora sarà utilizzato per incontri legati all'attività della piattaforma.

Tra i partner di Bis, ci sono già l'Università di Bologna, Art-Er, Bologna Business School, Bi-Rex, Cineca e Fondazione Innovazione Urbana. Bis vuole incentivare sinergie e collaborazioni tra imprese, amministrazioni, mondo universitario e della ricerca per sviluppare progetti d'innovazione su quattro aree di intervento: impatto del Tecnopolo e digitalizzazione, innovazione per la transizione ecologica, attrazione dei talenti, nuova imprenditoria.

"Bis è una porta di accesso alle grandi opportunità nel campo dell'innovazione che Bologna ha già e avrà. Il rischio è che questa occasione rimanga una piramide dorata per pochi, invece noi vogliamo allargare il più possibile la partecipazione", ha spiegato Lepore. "Dobbiamo fare squadra - ha aggiunto - perchè il Tecnopolo e il Super Calcolo ci danno una grande opportunità che dobbiamo saper portare a tutta l'area metropolitana; con questo progetto, infatti, apriamo lo spazio anche a Imola e al Brasimone. Questo significa anche che i ricercatori del nostro sistema devono essere meglio pagati, ci deve essere maggiore formazione. Bologna è cresciuta negli ultimi 10 anni nella fascia giovanile 18-35 anni dell'8,5%, tanti vengono qui a cercare fortuna e opportunità e noi ci organizziamo con questo luogo per incontrarli e indirizzarli al lavoro delle imprese e degli enti di formazione".

La chiamata per aderire a Bis è aperta, basta compilare un modulo scaricabile sul sito di Bologna Innovation Square, rivolto ad aziende, startup, centri di ricerca, associazioni, cooperative.



