Unione gay, il discorso della suora 'buon viaggio insieme'

Una unione civile speciale si è celebrata ieri in Comune a Reggio Emilia fra due uomini, Marco Righi e Fabio Valentini, di 50 e 53 anni. A rendere diversa dalle altre questa cerimonia, nella città del Tricolore, è stato il discorso pronunciato dalla cugina di uno dei due sposi: suor Angela, al secolo Paola Pederzoli. Lo riporta l'edizione odierna del Resto del Carlino.

La religiosa, 70 anni, originaria di San Giovanni in Persiceto (nel Bolognese), come il cugino Marco, oggi è in pensione; ma per oltre 25 anni si è occupata di un dispensario in Tanzania, avendo preso la laurea in medicina dopo i voti.

Suor Angela, davanti a una platea commossa ed emozionata, ha preso la parola durante l'unione fra i due storici attivisti della sezione reggiana di Arcigay - celebrata dal consigliere comunale Dario De Lucia - citando l'Antico Testamento della Bibbia e il libro di Tobia.

"Auguro loro di fare un buon viaggio insieme, senza mollarsi e di essere di aiuto, conforto, sostegno, consolazione, ma anche correzione uno per l'altro - ha detto - In un antico libro c'è scritto 'meglio essere in due che uno solo, perché otterranno miglior compenso per la loro fatica: infatti se cadono l'uno rialza l'altro. Quindi, con tutto il cuore, vi auguro buon viaggio insieme", ha concluso la religiosa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA