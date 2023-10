Donna di 29 anni muore in un incidente nel Modenese

Una 29enne è morta intorno alle 19 nel Modenese, a Castelvetro, in un incidente stradale. La giovane si trovava a bordo di un furgone, seduta lato passeggero, che per ragioni al vaglio dei carabinieri accorsi sul posto, è finito contro un palo a bordo della strada. Non sembra ci siano altri mezzi coinvolti nell'incidente, avvenuto a Levizzano in via Sapiana. Ferito anche un uomo che era al volante del furgone. Sul posto anche il 118 con una ambulanza e l'elisoccorso.

Un altro mortale nel pomeriggio, nel Ravennate: un 54enne di Ravenna è morto attorno alle 16, finendo fuori strada con la sua moto alle porte della città romagnola. Secondo quanto finora ricostruito dalla polizia locale, l'uomo stava percorrendo via Marabina da Lido di Dante quando, per cause ancora al vaglio, ha perso il controllo del mezzo finendo nel fossato laterale. Non si esclude un malore.



