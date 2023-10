Dalla materia la luce, una mostra alla Raccolta Lercaro

Inaugura mercoledì 11 ottobre alla Raccolta Lercaro di Bologna 'Dalla materia la luce', una mostra con opere di CaCO3 - collettivo formato da Âniko Ferreira da Silva, Giuseppe Donnaloia e Pavlos Mavromatidis - e Davide Maria Coltro. L'esposizione, visitabile fino al 18 febbraio, vede la compartecipazione del Comune di Ravenna e rientra nel programma dell'ottava Biennale di Mosaico Contemporaneo, che si terrà a Ravenna dal 14 ottobre al 14 gennaio. 'Dalla materia la luce', spiegano i curatori Luigi Codemo e Giovanni Gardini, è un progetto artistico "che esplora il tema del mosaico indagato come luogo di trasformazione: la materia sorta dalle profondità del silicio si fa luce e il tempo si manifesta nel mutare continuo dei riflessi e dei bagliori. Luce, movimento, materia, tempo, colore: l'antica arte musiva fa proprie le categorie della ricerca fisica". Con i CaCO3 l'antica tecnica del mosaico si apre a nuove possibilità: nelle loro opere "le tessere si allungano oltre misura abbandonando la spigolosità della tradizione e al rigore delle linee si contrappongono andamenti esasperati nei quali la luce, la cifra più alta di tutto il loro gesto artistico, si riflette emanando inattesi e improvvisi bagliori". La ricerca di Coltro, invece, è rivolta alla pittura elettronica attraverso il quadro mediale ovvero all'utilizzo della tecnologia che trasforma i pixel "in tessere che manifestano, in un continuo processo di modificazione, la germinazione e la maestà del colore".



