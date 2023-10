Coppia di bolognesi salva barca con 27 persone a Lampedusa

Una coppia di bolognesi ultra 70enni ha salvato una barca di profughi del Burkina Faso al largo dell'isola di Lampedusa. La vicenda è riportata dal Resto del Carlino. La coppia, che ogni anno trascorre le vacanze nell'isola siciliana, stava pescando con un amico a bordo della propria barca quando ha visto un giovane uomo arrivare a nuoto.

"Il nostro amico ci ha detto che aveva visto i delfini - raccontano - ma ci è sembrato strano, perché in quel tratto non ci sono". La coppia, che si trovava a 42 miglia dalla terra ferma, ha issato a bordo il nuotatore che ha subito segnalato la presenza di un compagno - soccorso poco dopo - e della loro imbarcazione. A poca distanza, infatti, la coppia ha trovato un piccolo gozzo, verniciato di scuro, con a bordo altri 25 migranti, tutti del Paese africano.

"Quando ci hanno visti - ricorda la coppia - si sono messi a cantare". I migranti, tra cui donne e bambini, erano salpati 5 giorni prima da Sfax, in Tunisia. A bordo alla partenza avevano una tannica di benzina, un po' acqua e cibo, che erano finiti quasi subito. "A prua c'era una giovane mamma che il giorno prima aveva visto morire i suoi due figli di due mesi e di un anno e mezzo. Li aveva dovuti lasciare scivolare in mare", racconta la coppia senza riuscire a trattenere la commozione.

"Per arrivare in vista dell'isola ci abbiamo messo 7 ore - aggiungono - A quattro miglia dalla costa abbiamo chiamato il comandante di una motovedetta che conosciamo e ci è venuto ad aiutare. I migranti sono saliti a bordo della sua imbarcazione che li ha portati in porto. Quello che è capitato, purtroppo, per tanti migranti è la quotidianità".



