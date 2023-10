Omaggio al cinema di Hans Zimmer e alle sue musiche

Da Dune a Spider-Man, da Il Cavaliere Oscuro a Pirati dei Caraibi, e poi Il Codice Da Vinci, Pearl Harbor, Il Gladiatore, Mission Impossible, Spirit, Wonder Woman, Madagascar, sono solo alcune delle colonne sonore realizzate dal compositore Hans Zimmer per il grande schermo.

Verranno eseguite dal vivo dall'Orchestra sinfonica di Kiev, Lords of the Sound, il 9 ottobre alle 21 all'Europauditorium di Bologna, primo appuntamento del calendario musicale del Teatro di Piazza della Costituzione.

The music of Hans Zimmer, omaggio al genio di Hollywood, vedrà il coinvolgimento anche di una rock band, di solisti e coristi per esaltare il talento del celebre compositore tedesco.

Tra i compositori contemporanei più influenti, soprattutto in ambito cinematografico, Hans Zimmer, nella sua lunga carriera ha vinto quattro Grammy, due Oscar per la migliore colonna sonora su dodici candidature, tre Golden Globe e un Brit Award. Nel tempo, il maestro è diventato il numero uno a Hollywood, tant'è che una cerimonia degli Oscar senza una sua candidatura è rara: nel 2022 ha vinto con il film Dune.

Il concerto sinfonico che riproporrà quelle che sono tra le colonne sonore più amate della storia del cinema sarà impreziosito dalla presenza di una realizzazione visual con luci ed effetti speciali e di parti vocali di solisti e coristi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA