Nuova produzione unisce protagonisti della cultura a Ravenna

Una nuova produzione teatrale unisce importanti soggetti culturali di Ravenna: il conservatorio Verdi, l'Accademia di Belle Arti, Ravenna Teatro e il teatro Alighieri. È 'La serva padrona' di Giovanni Battista Pergolesi, la cui popolarità fin da subito oscurò il dramma per musica, Il prigionier superbo, di cui era intermezzo. E che, quasi tre secoli dopo - era, al suo debutto, il 1733 - diventa una nuova produzione teatrale in prima all'Alighieri martedì 14 novembre alle 20.30.

Sul palco i giovani cantanti Paolo Leonardi, Elena Salvatori e Sveva Pia Laterza e l'ensemble strumentale diretto da Federico Ferri, mentre la regia di Roberto Magnani re-immagina il titolo per la nostra epoca e la nuova generazione di nativi digitali. Nell'affiancare pagine di Pergolesi a nuove composizioni di Gabriel De Pace e Damiano Ferretti (autori rispettivamente del Preludio e dell'Intermezzo su testo di Pierfrancesco Venturi), la messa in scena reinventa l'intreccio tra convenzione, seduzione e divario economico nel linguaggio di YouTube, del cosplay e dello streaming. Il Teatro Galli di Rimini, coproduttore dello spettacolo, ne ospita la replica mercoledì 15 novembre alle 20 (giovedì 16 la recita per le scuole riminesi).

'La serva padrona' secondo Magnani ci accompagna nella camera da letto di uno streamer, Uberto (il basso Paolo Leonardi), un ricco content creator dedito a dirette video. Serpina (il soprano Elena Salvatori) è la sua "serva", forse una donna delle pulizie o governante, forse solo una ragazza che condivide la sua casa e, appassionata di cosplay, adora indossare i panni di una provocante cameriera. A rafforzare il gioco del travestimento e dello scambio dei sessi già caro a tanto Settecento e presente nel libretto originale, il servo Vespone, ovvero Sveva Pia Laterza, è una donna che nell'intermezzo tanto muta non è, anzi. A osservare e commentare azioni e baruffe ci sono centinaia di utenti abbonati che abitano la chat sul canale social di Uberto e che, al pari degli spettatori, spiano il piccolo e buffo universo sul palcoscenico.



