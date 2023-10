A Forlì il 14 ottobre la manifestazione delle terre alluvionate

Si terrà sabato prossimo (14 ottobre) a Forlì, la 'Manifestazione Generale delle Terre Alluvionate', che fa seguito all'appello pubblico lanciato il 30 settembre e inoltrato a tutte le principali realtà associative, categoriali e sindacali dei territori colpiti dall'alluvione di maggio.

Il corteo partirà alle 10 da piazzale della Vittoria e si dirigerà verso piazza Ordelaffi. Il comitato promotore per la 'Manifestazione Generale delle Terre Alluvionate' riunisce realtà come Appello per l'Appennino Romagnolo, Forlì Città Aperta, Associazione La Parola, Cgil Emilia-Romagna, Camere del Lavoro di Forlì Cesena, Ravenna, Imola e Bologna, il Comitato Unitario delle Vittime del Fango, Anpi Forlì-Cesena, Anpi Ravenna, Arci Forlì, Arci Ravenna, Arci Romagna di Cesena e Rimini, Libera Forlì-Cesena e Libera Ravenna.

All'iniziativa aderisce anche Legacoop: saranno presenti i rappresentanti di Legacoop nazionale, Legacoop Emilia-Romagna, Legacoop Romagna, Legacoop Estense, Legacoop Bologna, Legacoop Imola e le Cooperative agricole braccianti di tutti i territori colpiti. Già lo scorso 16 settembre, una folla di 500 cooperatori si riunì a Ravenna per esprimere pubblicamente il proprio dissenso rispetto alla mancata risposta delle istituzioni nazionali.

"A quasi cinque mesi dall'evento calamitoso che ci ha travolto - sostiene il comitato - dobbiamo constatare con disappunto quanto si sia ancora lontani dall'offrire una risposta adeguata per tempi, entità e certezza di risorse, alle urgenze dei territori e delle persone coinvolte. Riteniamo gravi i ritardi e le insufficienze che espongono le realtà alluvionate ai pericoli di un periodo autunno/invernale già in essere.

Eppure, risulterebbe evidente come la tempestività sia decisiva nell'affrontare una catastrofe di questo tipo".

