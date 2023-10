Itinerari Guerciniani, progetto diffuso dedicato al Maestro

Nasce Itinerari Guerciniani, un progetto dedicato al grande maestro della pittura barocca Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino (Cento, 1591 - Bologna, 1666). L'iniziativa è ideata in accompagnamento alla riapertura al pubblico, a novembre, della Pinacoteca Civica di Cento (Ferrara), resa inagibile dal terremoto del 2012, con il riallestimento delle opere di Guercino in essa conservate, e alla mostra temporanea 'Guercino nello studio' allestita alla Pinacoteca Nazionale di Bologna dal 28 ottobre. L'evento si declina in una serie di itinerari, connessioni culturali e destinazioni turistiche, rivolte a diverse tipologie di pubblico.

Il progetto - promosso da Comune e Città metropolitana di Bologna, Comune di Cento, Regione Emilia-Romagna, insieme al Territorio Turistico Bologna Modena, al Tavolo turismo Pianura e a Bologna Welcome - si propone di rafforzare le collaborazioni culturali nell'ambito del sistema museale metropolitano di Bologna e di quello regionale, coinvolgendo le numerose realtà territoriali che conservano opere di Guercino, della sua bottega e di artisti che furono influenzati dalle sue opere, con l'obiettivo di creare percorsi di visita a disposizione sia delle comunità locali e del pubblico di prossimità che dei turisti.

Oltre agli Itinerari Guerciniani sul territorio regionale, le iniziative troveranno ideale estensione in altre sedi museali nazionali nel 2024, a conferma di un rinnovato interesse per la tradizione artistica bolognese ed emiliana e, in particolare, per la figura dell'artista originario di Cento. Ad aprire questa programmazione diffusa è l'esposizione 'Guercino e i suoi allievi. Dalle 'teste di carattere' ai ritratti', promossa dai Musei Civici d'Arte Antica, tesa ad approfondire alcuni aspetti della produzione del maestro e degli artisti che si formarono presso di lui e la sua bottega. La mostra, allestita dall'8 ottobre al 26 novembre nella Sala Urbana della Collezioni Comunali d'Arte, offre anche l'occasione per studiare la storia collezionistica di alcune opere del museo e testimonia la vivacità del mondo degli amatori d'arte nella Bologna dell'Ottocento.



