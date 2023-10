'Dove la natura è arte', la Basilicata al Ttg di Rimini

"Basilicata, dove la natura è arte": è lo slogan scelto "per proporre la variegata offerta turistica lucana". Anche quest'anno la Regione e l'Apt Basilicata sono presenti al Ttg Travel Experience, "la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, in programma a Rimini dall'11 al 13 ottobre".

La Basilicata sarà presente "con uno stand che - dice una nota dell'Apt - punta a distinguersi grazie al disegno artistico: a fare da sfondo infatti saranno gli acquerelli con i quali l'artista lucano Raffaele Pentasuglia ha raccontato i cinque parchi lucani nell'ambito del programma Ambiente Basilicata. Un invito a 'vivere' la natura lucana, coerente con il tema scelto dal Ttg per questa edizione: The year of Utopia. Live. Believe".

Una ventina gli operatori "provenienti da ogni parte della regione che hanno aderito alla call lanciata da Apt e che parteciperanno con le loro offerte a questo importante appuntamento. Diversi i comuni che hanno voluto aderire all'evento spontaneamente, da Matera a Potenza, da Rotondella a Maratea all'unione delle Province. L'Apt proporrà l'offerta turistica della Basilicata non solo attraverso un ampio stand con proiezioni video, strumenti digitali e materiale informativo, ma anche attraverso due conferenze stampa, la prima 'Basilicata, State of mind. Passioni e benessere in una terra tutta da scoprire' si terrà l'11 ottobre alle ore 16. Sarà questa l'occasione per parlare del progetto 'Turismo delle Passioni' e per presentare i nuovi strumenti di promozione territoriale, come la guida dei Cammini della Basilicata e la Guida ai parchi lucani prodotta insieme al Touring Club, oltre alla seconda edizione di Roots-In, la borsa internazionale del turismo delle radici in programma a Matera il 20 e 21 novembre prossimo. Inoltre verrà lanciata in anteprima assoluta la nuova campagna di comunicazione 'Basilicata, State of Mind', con due dei cinque testimonial della nuova campagna, la campionessa mondiale di scherma, Francesca Palumbo, la campionessa europea di Kata, Terryana D'Onofrio e il regista e art director, Luca Curto. La seconda conferenza stampa 'Basilicata, l'offerta dei territori tra paesaggio e cultura' si terrà il 13 ottobre".





