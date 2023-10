Daniel Giulianini ne 'La fille du regiment' di Donizetti

Nel 2024, tra giugno e luglio, interpreterà il ruolo di Sulpice nella divertentissima "La fille du regiment" di Gaetano Donizetti alla Grange Park Opera nel Regno Unito: tocca al basso/baritono forlivese Daniel Giulianini attraversare la Manica per essere diretto da Claire Levacher in uno spettacolo allestito dal regista John Doyle con compagni di palcoscenico il soprano Julia Sitkovetsky, nel ruolo della sua figlioccia Marie, e il tenore Nico Darmanin, in quello di Tonio.

Daniel Giulianini, trentaseinne e una carriera in forte ascesa, si è diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio "Bruno Maderna" di Cesena, frequentando successivamente la Scuola dell'Opera del Teatro Comunale di Bologna.

Ha interpretato sia ruoli in opere liriche (Traviata al Maggio Musicale Fiorentino, Ballo in Maschera al Teatro Real de Madrid, I Lombardi all'Opéra di Monte-Carlo, Don Giovanni all'Opéra de Toulon, la Trilogia Mozart-Da Ponte al Ravenna Festival e molti altri) che in brani da concerto (la Messa N. 2 in sol maggiore di Scubert al Teatro Petruzelli di Bari). Il cantante non disdegna neppure gli impegni apparentemente "più leggeri" come l'esibirsi per la festa dei 150 anni dell'Unita d'Italia organizzata dall'Arma dei Carabinieri in piazza a Forlì, o in televisione a Rai 1, dove ha eseguito la canzone "Mamma".

Un momento quest'ultimo molto toccante per l'artista. Daniel Giuliani, infatti, oltre che che per la sua voce emozionante e per una brutta caduta in bicicletta, ha fatto parlare di se nel 2021, perché dopo 27 anni ha finalmente conosciuto e abbracciato la sua madre biologica, Zorka. Il cantante, nato in Bulgaria, era stato dato in adozione a una famiglia del forlivese. Ora che anche lui è sposato, oltre ad avere due figli ha anche due mamme.



