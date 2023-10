Da Piacenza a Rimini, i 'Fridays for future' nelle piazze E-R

Tornano in strada un po' in tutta l'Emilia-Romagna, da Piacenza a Rimini, i giovani del movimento 'Fridays for future', decisi a riportare, al centro della scena i temi dell'emergenza climatica. A Bologna, l'appuntamento dei giovani ecologisti è scattato in Piazza San Francesco dove, in centinaia, si sono assiepati dietro lo striscione-manifesto 'No trivelle e rigassificatori, no profitto sui nostri polmoni'. Tanti gli striscioni in italiano e in inglese sollevati dai manifestanti: si va da 'In case of emergency break the system', all''Ecologismo senza lotta sociale è solamente giardinaggio", da 'Il futuro ha bisogno di noi' a 'Peace. Jobs. Planet' fino a scegliamo il clima. A fianco dei ragazzi di 'Fridays for Future' anche i collettivi studenteschi e, mischiati a quelli sul clima, striscioni dedicati al tema del lavoro. Sul selciato, infine anche una tenda a simboleggiare l'emergenza abitativa nelle città italiane, in particolare quelle che ospitano tanti studenti come Bologna.

In attesa dei raduni degli attivisti di 'Fridays for Future' a Modena e Forlì, in programma nel tardo pomeriggio, a Piacenza è andato in scena un 'funerale dell'acqua' con corteo, per le vie cittadine, guidato da una bara di cartone con all'interno dei secchi pieni di terra arida a causa del surriscaldamento globale, "la stessa terra - spiegano i manifestanti piacentini sulla loro pagina Facebook - che non ha permesso all'acqua di infiltrarsi e che ha scatenato l'alluvione" che ha colpito l'Emilia-Romagna, lo scorso maggio. Tanti gli striscioni mostrato da decine di giovani: da 'Non c'è nessun pianeta B', a 'Climate crisis kills people and the planet' a 'Agisci ora proteggi il futuro'.

A Rimini, infine, decine di studenti si sono incontrati, di prima mattina all'Arco d'Augusto, in pieno centro per poi dirigersi verso Piazza Cavour attraversando il cuore della città. Anche qui tanti i cartelli esposti: 'Saltiamo le lezioni per darne una a voi', si legge su uno, 'Sosteniamo Fridays for Future Rimini', 'I fossili solo nei musei', su un altro, 'Sto Climate Change', su un altro ancora. 'Preferiremmo del verde intorno' 'We can't recycle wasted time' e 'Co2 palle'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA