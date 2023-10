Bologna Estate 2023 ha sfiorato i due milioni di presenze

Ha raggiunto numeri record, con quasi due milioni di presenze (1.986.700), il cartellone di Bologna Estate 2023, che in cinque mesi di programmazione culturale, dal 19 maggio al 4 ottobre, ha visto 139 giornate di spettacoli in un'offerta capillare - nel capoluogo e nell'area metropolitana - di cinema, teatro, musica, danza, visite guidate, attività outdoor e tante altre occasioni per vivere la cultura e la socialità. Gli eventi sono stati 7.174, i progetti 379, i luoghi 342. Dal Festival Respighi al Festival narrativo del Paesaggio, da Repubblica delle Idee a Sotto le stelle del cinema e Il Cinema Ritrovato, dalla novità di Bologna Portici Festival, la manifestazione voluta dal Comune per celebrare il riconoscimento dei portici a Patrimonio dell'Umanità Unesco, alla musica dal vivo, dalle conferme di rassegne consolidate ai Musei civici, Bologna Estate ha battuto tutte le edizioni passate, in un anno che ha visto crescere in modo significativo il turismo in città con il definitivo ritorno post pandemia dei visitatori internazionali. "Bologna Estate - dice il sindaco Matteo Lepore - è l'autoritratto di una città dinamica, aperta e innovativa. In questi anni abbiamo costruito un mosaico di luoghi offrendo opportunità di lavoro a centinaia di realtà imprenditoriali e associative. Da Villa Aldini a Piazza Lucio Dalla, dalla Barca al Pilastro alle case di Quartiere a tutta la città metropolitana, i numeri sono degni di una grande capitale europea. Bologna estate ha creato un vero e proprio settore economico e un indotto unico in Italia".

Nel progetto, aggiunge Elena Di Gioia, delegata alla cultura di Bologna e Città metropolitana, "si compone un'idea di città della cultura e della creatività su cui stiamo puntando sempre più e che intreccia presenze artistiche significative e dialogo con le comunità, con la voce di tanti artisti e artiste e la forza dei luoghi". E "in un'edizione che ha avuto un avvio con drammatiche difficoltà nei territori più colpiti dall'alluvione e dalle frane di maggio ringraziamo quanti hanno saputo coniugare cultura e solidarietà partecipando e promuovendo la raccolta fondi che abbiamo lanciato in favore del Fondo sociale di comunità metropolitano".



