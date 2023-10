Alice Neri provò a difendersi dalle coltellate

Alice Neri è morta a causa di diversi fendenti inferti con violenza, ha tentato di difendersi per sfuggire al suo assassino, come dimostrano le lesioni riscontrate, ed era già morta quando l'autore dell'omicidio diede fuoco al suo corpo. Sono queste le conclusioni di Vittorio Gatto, consulente nominato dalla procura di Modena nell'ambito delle indagini sulla morte della madre 32enne il cui corpo carbonizzato è stato rinvenuto a Fossa di Concordia, nel Modenese, il 18 novembre dello scorso anno. A riportarlo è il Resto del Carlino.

Mentre le indagini vanno verso la chiusura e il tunisino Mohamed Gaaloul, arrestato in Francia alla fine dello scorso anno, a quanto noto resta l'unico iscritto, il perito fornisce nuovi elementi emersi dagli esami tossicologici sui tessuti biologici. La donna, dicono le risultanze, aveva assunto cocaina e alcolici prima di essere uccisa, assunzione che non avrebbero avuto alcuna relazione con la morte della giovane. Il decesso anteriore al rogo, secondo il medico legale, è confermato dal mancato riscontro di inalazione di materiale fuligginoso nelle vie aeree.



