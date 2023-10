Un milione di passeggeri a settembre al Marconi di Bologna

Un milione di passeggeri, meno una manciata: il settembre del Marconi di Bologna si chiude con 999.486 passeggeri e rappresenta comunque il terzo mese più trafficato nella storia dello scalo. Il dato mensile segna un incremento dell'11,8% su settembre 2019 (pre-Covid) e del 9,8% su settembre 2022.

Crescono soprattutto i passeggeri su voli nazionali (252.082, +43,4% su settembre 2019 e +11,2% su agosto 2022), ma in termini assoluti quelli dei voli internazionali rappresentano circa i tre quarti del totale, in aumento del 4,1% sul 2019 e del 9,4% sul 2022.

In crescita anche i movimenti, arrivati a quota 7.091 (+5,8% sullo stesso mese del 2019 e +6,3% sul 2022), mentre le merci trasportate per via aerea sono state 3.394 tonnellate (+14,1% sul 2019 e -21,0% sul 2022).

Nei primi nove mesi del 2023 i passeggeri complessivi sono stati 7.708.990, in aumento del 7,5% sullo stesso periodo del 2019 e del 18,8% sullo stesso periodo del 2022.



