Sassuolo, si ferma Henrique, pronto il baby Lipani

Una assenza importante al centrocampo del Sassuolo, in vista della sfida con il Legge: mancherà infatti Matheus Henrique per un problema al bicipite femorale. Dionisi, per sostituire il brasiliano oro olimpico a Tokyo con la Seleçao, potrebbe anche giocare a sorpresa la carta Lipani, il giovane centrocampista classe 2005 nazionale Under 19.

Assente in difesa anche Viti che sarà probabilmente sostituito da Ferrari. Immutato il fronte offensivo nel 4-2-3-1.

Dietro la punta avanzata Pinamonti, ci saranno Berardi, Bajrami (difficile Thoverstd) e Laurientè



