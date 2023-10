Enrico Pasquali a 100 anni dalla nascita, in foto la sua terra

A cento anni dalla nascita del fotografo Enrico Pasquali, il comune di Castel Guelfo (Bologna) promuove una mostra che raccoglie ed espone immagini in gran parte inedite scattate nella sua terra d'origine. L'esposizione verrà inaugurata il 14 ottobre a Palazzo Malvezzi Hercolani e sarà visitabile fino al 25 novembre.

Pasquali, morto nel 2004, è il fotografo bolognese con riconoscimenti internazionali che più di tutti ha fotografato il territorio della provincia, da Savigno a Medicina, da Castel Del Rio a Castel Guelfo, con escursioni in Romagna (da Santa Sofia a Massa Lombarda) e nel ferrarese (da Argenta a Comacchio), e ha lasciato una documentazione esemplare del suo paese d'origine e del comune limitrofo d'adozione, Medicina. Sono le fotografie dei lavori pubblici realizzati negli anni '50, che riportano gli interventi della ricostruzione post-bellica e della modernizzazione. Sempre della sua terra sono gli scatti che documentano l'alluvione del 1972 causata dallo straripamento del fiume Sillaro nella zona di Buda e Sesto Imolese. Le fotografie sul cantiere del Canale Emiliano Romagnolo sono state scelte dal reportage che Pasquali ha realizzato tra gli anni '50 e gli anni '80. Le sue immagini hanno, ancora oggi, un importante valore documentario per il governo delle acque nel territorio regionale.

Del tutto inedite, poi, le foto aeree scattate nel '94 a Castel Guelfo per il piano urbanistico del territorio comunale.

Gli scatti dedicati alle lotte per il lavoro e per la terra, che suscitarono l'interesse dei sindacati negli anni '50, sono esposti in sette grandi pagine del settimanale del circondario imolese "sabato sera". I documentari "Sulle tracce di Enrico Pasquali" e "Il Canale Emiliano Romagnolo nello sguardo di Enrico Pasquali" testimoniano il modus operandi del fotoreporter nel corso della sua lunga esperienza professionale. "Uno sguardo sulla sua terra" è invece un mosaico composito, che racconta di un fotografo nato autodidatta, cresciuto negli studi fotografici di provincia, diventato un grande fotografo di fama internazionale. Sarà presentato inoltre il progetto per un libro che uscirà con l'editore Danilo Montanari per Arte Fiera 2024.





