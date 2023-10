Calcio: D'Aversa, 'il Sassuolo squadra con qualità importanti'

"Affrontiamo una squadra con dei giocatori tecnicamente molto bravi, vedi Berardi e Laurienté, ma hanno un importante potenziale offensivo, senza dimenticare il loro centrocampo. Quando noi incontriamo una squadra con delle qualità importanti sotto l'aspetto della determinazione e dell'intensità dobbiamo fare un'ottima prestazione per portare a casa un risultato positivo". Così l'allenatore del Lecce Roberto D'Aversa nella conferenza stampa di vigilia della gara al 'Via del Mare' (ore 20:45) contro gli emiliani. I pugliesi, dopo l'ottimo avvio di campionato, sono reduci da due sconfitte consecutive durante le quali hanno subito cinque reti, con zero goal fatti. "Le due sconfitte consecutive, quando giochiamo con Juventus e Napoli, possono essere preventivabili. E' chiaro - ha aggiunto D'Aversa - che non possiamo gestire noi il calendario.

Sotto l'aspetto dell'intensità e della voglia, a prescindere dalle caratteristiche della squadra avversaria, dobbiamo metterci qualcosa in più, perchè fa parte del nostro Dna: noi giochiamo per salvarci e questo aspetto lo dobbiamo portare in campo in qualsiasi partita e contro tutti gli avversari".

"Sul calendario - ha continuato - non siamo stati fortunati: dopo il post nazionale, non riusciamo a fare una settimana tipo.

Sicuramente non ci hanno voluto bene come società, come pubblico e squadra. E' inutile far polemiche sul calendario, ma per una squadra che deve lottare per salvarsi, come è la nostra, sembra che stiamo giocando un turno infrasettimanale di Champions League o Europa League, per quanto riguarda il lavoro di programmazione. Detto questo non ci deve essere alcun alibi o polemica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA