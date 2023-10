A Bologna ritrovata e fatta brillare una granata d'artiglieria

Il personale Cmd del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore è intervenuto per bonificare e poi far brillare una granata d'artiglieria da 94 mm He inglese, priva di spoletta. Il residuato bellico è stato ritrovato a Bologna, in via Zanardi 526, all'interno di un'area del Consorzio Cave Bologna, in una stradina interna passante sotto un tratto di ferrovia.

La granata è stata fatta brillare in luogo "idoneo", per evitare pericoli e disagi alla popolazione. L'intervento è avvenuto con carattere d'urgenza in quanto nelle fasi di rimozione è stato necessario chiudere la tratta ferroviaria, senza però alcun disagio per i viaggiatori. L'intervento dell'Esercito, che si è concluso alle 14.30, è stato effettuato su richiesta della Prefettura di Bologna e coordinato dalla sala situazione del Comando delle Forze Operative Nord di Padova.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA