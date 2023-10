Zuppi, la forza di Bologna è sempre stata la sua accoglienza

"La forza di Bologna è sempre stata la sua accoglienza che non deve mai invecchiare, però deve sempre rigenerarsi. L'accoglienza richiede l'impegno di tutti perché la città sia davvero una comunità non un luogo anonimo".

Così, in un passaggio della sua omelia in occasione della celebrazione della messa in occasione di San Petronio, patrono cittadino, l'arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi.

"Gli stessi confini della città - ha osservato - oggi sono molto più difficili da stabilire: non possiamo alzare nuove mura per capire chi è dentro e chi è fuori. Questo richiede a noi stessi di essere accoglienti. Il nostro desiderio è che qui tutti si sentano a casa e impariamo tutti proprio perché ci sentiamo parte di questa casa e impariamo ad amare le regole" in modo da essere coinvolti nella bellezza di questa casa".



