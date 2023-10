Pm Piacenza, false dichiarazioni del lockdown non perseguibili

Aver mentito nell'autocertificazione durante il lockdown non ha conseguenze penali. E' questo, almeno, quello che avviene a Piacenza dove, come riporta Libertà, il pm ha chiesto l'archiviazione di una donna che, a un controllo dei carabinieri, dichiarò di non essersi spostata dal Comune di residenza per raggiungere la casa dell'anziana madre. Circostanza che venne ritenuta non vera dai militari, che la denunciarono.

Anticipando il dibattimento, il pm Antonio Colonna ha detto in aula che si è trattato di un fascicolo sfuggito, perché destinato all'archiviazione analogamente ad altri casi simili.

"La giurisprudenza in merito - dice Colonna, nelle parole riportate dal quotidiano piacentino - è giunta ad assoluzioni sulle false dichiarazioni nei moduli che durante il lockdown era necessario compilare prima di spostarsi".

I motivi sarebbero da ricercare innanzitutto nel fatto che non si può contestare il falso relativo a un'intenzione futura.

Inoltre le dichiarazioni non veritiere sarebbero un "falso innocuo".

La giudice scioglierà la riserva il 27 novembre.



